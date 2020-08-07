AA 07 Ağustos 2020 Cuma 10:42 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:43

Hindistan basınındaki habere göre, eyaletin İdukki bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle günün erken saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afetin etkili olduğu bölgede 80'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken, bu kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afette, 10 kişi kurtarılırken yaklaşık 2 bin kişi de evlerinden tahliye edilip acil yardım kamplarına yerleştirildi.