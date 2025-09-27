İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da siyasi izdiham: Miting alanında 31 ölü 50'den fazla yaralı
Dünya

Hindistan'da siyasi izdiham: Miting alanında 31 ölü 50'den fazla yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Karur kentinde, TVK Partisinin düzenlediği siyasi mitingde çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
Hindistan'da siyasi izdiham: Miting alanında 31 ölü 50'den fazla yaralı
ABONE OL

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Karur'da, oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.