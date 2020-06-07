AA 07 Haziran 2020 Pazar 12:12 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 12:14

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 296 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 946'ya ulaştı.



Ülkede son 24 saatte 9 bin 971 yeni vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yine bir rekor yaşandı. Toplam vaka sayısı 247 bin 40'a çıktı.



Hindistan'da bugüne kadar 119 bin 293 kişi iyileşti.



- FİLİPİNLER'DE 958 YENİ VAKA



Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de cumadan bu yana 958 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 994'e yükseldi.



Ülkede, 958 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 21 bin 340'a çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 441 kişi de iyileşti.