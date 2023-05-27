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Dünya

Hindistan'da suya düşen telefon için baraj boşalttırıldı

Hindistan'da bir hükümet yetkilisi, özçekim esnasında suya düşürdüğü telefonunu kurtarmak için barajı boşalttırdı.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Hindistan'da suya düşen telefon için baraj boşalttırıldı
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BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinden Rajesh Vishwas, özçekim yaparken Kherkatta Barajı'na düşen telefonunu almak için harekete geçti.

Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye soktu.

Telefonu kurtarmak için çalıştırılan su pompası, barajdan 3 günde 2 milyon litre su boşalttı.

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürdü.

Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.

Boşaltılan suyun 600 hektarlık tarım arazisine yetecek miktarda olduğu belirtildi.

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