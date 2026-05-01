Dünya

Hindistan'da tekne faciası: 9 kişi can verdi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde tur teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Hindistan basınında yer alan haberlere göre Bargi baraj gölünde turizm amacıyla kullanılan bir tekne ani rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Olayda, 24 kişi kurtarılırken, 17 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 9 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden bir anne ile oğlunun cansız bedenlerinin el ele olduğu görüldü.

Ayrıca 5'i çocuk 9 kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

