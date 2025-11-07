İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Hindistan'da teknik arıza: Çok sayıda uçuş ertelendi

Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda hava trafik kontrolü sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle 100'ün üzerinde uçuşun geciktiği bildirildi.

7 Kasım 2025 Cuma 12:03
Hindistan'da teknik arıza: Çok sayıda uçuş ertelendi
Hindustan Times'ın haberine göre, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın hava trafik kontrolü sisteminde teknik arıza yaşandı.

Söz konusu arıza nedeniyle 100'ün üzerinde uçuş gecikirken uçuşlar 53 dakikaya kadar rötar yaptı.

Yetkililerce yapılan açıklamada da arıza nedeniyle kontrolörlerin uçuş planlarını manuel olarak düzenlediği ve bu sebeple bazı gecikmelerin olabileceği kaydedildi.

Ayrıca sorunun çözümü için uğraşların sürdüğü bildirilerek yolculara "değişen uçuş saatlerine ilişkin güncellemeleri takip etmeleri" tavsiye edildi.

