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Dünya

Hindistan'da teleferik faciası: 1 kişi öldü, onlarca kişi havada mahsur kaldı

Hindistan'ın Jharkhand kentindeki Deoghar bölgesinde meydana gelen teleferik kazasında bir kişi öldü, onlarca kişi havada mahsur kaldı.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
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Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, dün gece Tirkut tepelerinde 12 teleferik vagonunun birbiriyle çarpıştığını açıkladı.

Yetkililer, kazada 11 kişinin ağır yaralandığını ancak yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçinde onlarca kişinin bulunduğu vagonların havada saatlerce asılı kaldığı belirtilen kazada, dün geceden itibaren kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki helikopterin de katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kurtarma çalışmaları sonrası kazaya ilişkin soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Resmi verilere göre, 392 metre yükseklikteki bir tepede yer alan ve Hindistan'ın en yüksek teleferiği olarak bilinen Tirkut teleferiğin 25 vagonu bulunuyor.

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