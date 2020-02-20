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Dünya

Hindistan'da tırla otobüs çarpıştı: 19 ölü, 23 yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

AA20 Şubat 2020 Perşembe09:55 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:55

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Tamil Nadu'nun Avinashi kasabasında meydana gelen kazada tır, Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinden, Kerala eyaletinin Ernakulam bölgesine giden yolcu otobüsüne çarptı.

Polis, 5'i kadın 19 kişinin öldüğü kazada, yaralanan 23 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtti.

NDTV kanalında, tırın, karşı yönden gelen ve süratliyken lastiği patlayan bir kamyonla karşılaşması üzerine yoldan çıkarak otobüse çarptığı bilgisi paylaşıldı.

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