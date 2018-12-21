Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Uttarakhand eyaletinde Rudraprayag bölgesinde dağlık alanda devam eden yol genişletme inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 3 işçinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.