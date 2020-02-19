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Dünya

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden önce gecekondu mahallesinin önüne duvar inşa edildi.

19 Şubat 2020 Çarşamba00:05 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 00:06

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Trump ve eşi Melania Trump'ın Hindistan ziyareti öncesinde Ahmedabad'da 2 binden fazla kişinin ikamet ettiği gecekondu mahallesinin önündeki yolun 500 metrelik kısmına 1,2 metre yüksekliğinde tuğladan duvar örüldü.

Çok sayıda siyasi lider, duvarın, Trump'ın konvoyunun önünden geçmesi beklenen gecekondu mahallesini saklamak amacıyla örüldüğünü belirtti.

Mahalle sakinleri, duvara yapılan harcamanın daha yararlı işler için kullanılabileceğini ifade etti.

Hükümet yetkilisi Bijal Patel, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü öne sürdü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat'ta Hindistan'ı ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

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