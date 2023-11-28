Hindistan'da tünel çökmesi! 17 gün sonra kurtarıldılar

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 41 işçinin tamamının 17 gün sonra enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarma çalışmasının son yıllardaki en önemli operasyonlardan biri olduğuna işaret eden Gadkari, çalışmaların çok iyi koordine edildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, çalışmaların güvenli geçmesinden memnun olduğunu kaydetti.

Kurtarma yetkilileri, kurtulan tüm işçiler için bölgede bulunan 41 ambulansın çevredeki sağlık merkezlerine doğru hareket ettiğini duyurdu.

TÜNELİN ÇÖKMESİ SONUCU MAHSUR KALMIŞLARDI

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.