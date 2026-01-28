İSTANBUL 13°C / 11°C
  • Hindistan'da uçak iniş sırasında kaza yaptı: Üst düzey kamu görevlisi yaşamını yitirdi
Dünya

Hindistan'da uçak iniş sırasında kaza yaptı: Üst düzey kamu görevlisi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde bir uçağın havaalanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu eyaletin Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar hayatını kaybetti.

28 Ocak 2026 Çarşamba 10:28
NDTV'nin haberine göre, eyaletin Pune kentinde bulunan Baramati havaalanına inişe geçen Learjet 45 tipi uçak kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Uçakta bulunan Maharaştra eyalet Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve beraberindeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ajit Pawar, Maharaştra'da aralıklı olarak en uzun süre görev yapan Başbakan Yardımcısı olarak biliniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pawar'ın ölümüne ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(Pawar) Maharaştra halkına hizmet etme yolunda ön saflarda yer alan çalışkan kişiliğiyle geniş çapta saygı görüyordu. İdari konulardaki anlayışı ve yoksulları ve ezilmişleri güçlendirme tutkusu da dikkate değerdi. Zamansız vefatı çok şok edici ve üzücü."

