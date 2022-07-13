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Dünya

Hindistan'da ''ulusal amblem'' tartışması: Vahşi

Hindistan'da yeni parlamento binasının tepesine yerleştirilen 'ulusal amblem' heykeli, görünümü dolayısıyla eleştirilere neden oldu. Pek çok muhalefet lideri ve sosyal medya kullanıcısı, MÖ 250'de İmparator Ashoka döneminde inşa edilen Ashoka'nın Aslan Başkenti adlı eserden uyarlanan yeni ulusal amblemdeki aslanların 'vahşi' göründüğü ve orijinal tasvirlerinden uzaklaştığı yönünde eleştiriler yaptı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:03 - Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, eski Hint heykelinden uyarlanan ve 11 Temmuz'da Başbakan Narendra Modi tarafından açılışı yapılan 6,5 metre uzunluğundaki yeni heykelde dairesel disk üzerine yerleştirilmiş sırt sırta veren dört Asya aslanı tasviri bulunuyor.

Ancak pek çok muhalefet lideri ve sosyal medya kullanıcısı, MÖ 250'de İmparator Ashoka döneminde inşa edilen Ashoka'nın Aslan Başkenti adlı eserden uyarlanan yeni ulusal amblemdeki aslanların "vahşi" göründüğü ve orijinal tasvirlerinden uzaklaştığı yönünde eleştiriler yaptı.

Hükümet yetkilileri ise yeni parlamento binasının tepesine inşa edilen ulusal amblemin, "boyutu dışında" orijinalinin "mükemmel bir kopyası" olduğunu belirterek eleştirileri reddetti.

9 bin 500 kilogram ağırlığındaki eseri inşa eden heykeltıraşlardan Sunil Deora, aslanın tavrında algılanan farklılığın yeni heykelin ölçeği ve boyutundan kaynaklandığını savundu.

Yapımı devam eden yeni parlamento binası, hükümetin başkent Yeni Delhi'deki eski sömürge hükümet binalarını modernize etme planı kapsamında inşa ediliyor.

Binanın, ülkenin bağımsızlığının 75'inci yılı kutlamalarının yapılacağı Ağustos 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyordu ancak yetkililer binanın ekim ayında tamamlanabileceğini bildirdi.

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