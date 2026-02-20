İSTANBUL 18°C / 8°C
  Hindistan'da vahşet: ''Cadılık'' suçlamasıyla öldürüldüler
Dünya

Hindistan'da vahşet: ''Cadılık'' suçlamasıyla öldürüldüler

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde, bir anne “cadılık yaptığı” iddiasıyla yakılarak öldürülürken, 10 aylık bebeği de olay sırasında hayatını kaybetti.

20 Şubat 2026 Cuma 16:08
Hindistan'da vahşet: ''Cadılık'' suçlamasıyla öldürüldüler
BBC'nin haberine göre, eyalete bağlı Batı Singhbhum ilçesinin Kudsai mezrasında cadılık yaptığı iddia edilen kadın, köydeki bir kişinin ve bazı hayvanların ölümünden sorumlu tutularak hedef alındı.

Yaklaşık 12 kişilik bir grup, gece saatlerinde eve baskın düzenleyerek kadını ve 10 aylık bebeğini yakarak öldürdü.

Yetkililere göre saldırıda kadının eşi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ve diğer şüphelilerin de arandığını bildirdi.

Yetkililer, kırsal bölgelerde batıl inanç kaynaklı şiddetin önlenmesi için bilinçlendirme programları başlatılacağını duyurdu.

Resmi verilere göre Hindistan'da 2000-2016 yılları arasında çoğu kadın olmak üzere 2 binden fazla kişi cadılık suçlamasıyla öldürüldü.

