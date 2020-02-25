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Dünya

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu: 7 ölü

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gerçekleştirilen protesto gösterilerinde biri polis memuru olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

IHA25 Şubat 2020 Salı10:20 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:20

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Naredra Modi’nin dün görüştüğü yerde başlayan çatışmalar ölümle sonuçlandı. Göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalar sonucu 1’i polis memuru olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Polis memuru sözcüsü Anil Kumar, çatışmalarda 11’i polis memuru olmak üzere 50’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Vatandaşlık Düzenleme Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Yasa, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlık dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken, aynı sınıftaki Müslümanları kapsam dışı bırakıyor. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

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