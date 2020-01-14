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Dünya

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı imza kampanyası

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı imza kampanyası

AA14.01.2020  16:34 - Güncelleme: 14.01.2020  16:36

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde, büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin, Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliğe karşı düzenlediği oturma eylemi sürüyor. 


Delhi Yüksek Mahkemesi, güvenlik güçlerinin oturma eylemine müdahale etmeleriyle ilgili karar vermesinin ardından, Delhi'deki göstericiler değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı. G


Gösteriler devam ederken güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

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