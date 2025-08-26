İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor! Telefon ve internet hizmetleri kesildi

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan, yetkililer birçok bölgede, fiber optik kabloların şiddetli hava koşullarından zarar görmesi nedeniyle telefon ve internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

26 Ağustos 2025 Salı 18:49
Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir bölgesinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sel ve heyelanlar nedeniyle bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını kaydeden yetkililer, bölge genelinde 4 köprünün yıkıldığını belirtti.

Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, afetlere ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere talimat verdi.

Abdullah, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gelişmeleri bizzat takip etmek için bölgeye gideceğini duyurdu.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, yetkililer birçok bölgede, fiber optik kabloların şiddetli hava koşullarından zarar görmesi nedeniyle telefon ve internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

