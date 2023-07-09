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Dünya

Hindistan'da yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Hindistan'da yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybetti
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India Today sitesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Bölgede yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Meteoroloji Biriminden (IMD) yapılan açıklamada, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştüğü ve bunun 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu bildirildi.

IMD, orta şiddetli yağmur tahmini üzerine Yeni Delhi'de yaşayanlar için "sarı alarm" verdi.

Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastane binalarını sular altında bıraktı, ulaşımda sorunlara neden oldu.

Hindistan Merkez Su Komisyonundan (CWC) yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği kaydedildi.

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