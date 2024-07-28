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Dünya

Hindistan'da yaşanan felakette 56 kişi öldü

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda haziran sonundan bu yana 56 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Hindistan'da yaşanan felakette 56 kişi öldü
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Hindustan Times'ın haberine göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, haziran sonundan bu yana Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğunu açıkladı.

Yetkililer, bu süreçte 21 kişinin yüksek yerlerden düşerek, 18 kişinin boğularak, 8'er kişinin yılan ısırması ve elektrik çarpması, 1 kişinin de sel nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Eyalet yetkilileri, 56 kişinin yaşamını yitirdiği eyalette yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek günlerde de eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağışın etkili olacağı uyarısı yaptı.

  • Himaçal Pradeş
  • şiddetli yağış
  • yaralılar

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