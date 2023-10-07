İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da yaşanan felakette can kaybı 53'e yükseldi
Dünya

Hindistan'da yaşanan felakette can kaybı 53'e yükseldi

Hindistan'ın Sikkim eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken kaybolan 140'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Hindistan'da yaşanan felakette can kaybı 53'e yükseldi
ABONE OL

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Sikkim'deki bir barajda su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, 25 bin kişinin etkilendiği selde ölü sayısının 53'e çıktığını bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin arasında 7 askerin de bulunduğunu aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 bin 400'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, 140'dan fazla kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bugüne kadar yaklaşık 1200 evin selden hasar gördüğünü kaydetti.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, iki gündür selin ağır yaşandığı bazı kırsal alanlarda, kötü hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle helikopterlerle yardım sağlanamadığı belirtildi.

  • Sikkim seli
  • arama kurtarma
  • Hindistan seli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.