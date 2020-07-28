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Dünya

Hindistan'da yıldırım isabet eden en az 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında insanlara yıldırım isabet etti. Olayda en az 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 13:07 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:07
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NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyaletin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

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