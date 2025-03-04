Hindistan'da yoksul Müslümanlar misyonerlerin hedefinde! Düzenli finansal destek sağlıyorlar

Güvenlik raporlarına göre, Hristiyan misyonerler yoksul Müslüman topluluklara yönelik organize dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Bu faaliyetlerin Uttar Pradeş'in farklı bölgelerine yayıldığı, özellikle Shravasti, Bahraich, Balrampur, Sultanpur, Sitapur, Rae Bareli, Amethi, Maharajganj ve Basti gibi bölgelerde etkili olduğu tespit edildi. Özellikle Nepal sınırına yakın bölgelerde kiliselerden ve yabancı fonlardan gelen maddi destekle topluluklara eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar sunularak din değiştirmeye teşvik edildiği rapor edildi. Güvenlik kaynakları, bazı Müslüman ailelerin namaz kılmayı bıraktığını ve çocuklarını medrese yerine kiliselere bağlı okullara göndermeye başladığını belirtiyor.

YOKSUL NÜFUS HEDEFTE

Rapora göre, Hristiyan misyonerler her dönüşüm için belirli ücretler ödüyor:

* Bir aileyi tamamen Hristiyanlığa geçiren kişiye 20.000 rupi

* Yeni Hristiyan olan bir Müslüman genci, Hristiyan biriyle evlendiren kişiye 15.000 rupi

opindia'da yer alan habere göre, Hristiyan misyonerlerin, her sosyal sınıfa özel vaizler atayarak hedef kitleye yönelik bireysel dönüşüm stratejileri geliştirdiği ifade ediliyor. Bu süreçte, World Vision gibi ABD destekli kuruluşların dönüştürülen bireylere düzenli finansal destek ve sosyal yardım sağladığı ileri sürüldü. OpIndia'nın araştırmalarına göre, World Vision International, USAID'den 2 milyar dolardan fazla fon almış ve Hindistan'da din değiştirme faaliyetleri için yüz milyonlarca rupi harcamıştır. 2024 yılında Hindistan hükümeti, World Vision India'nın FCRA lisansını iptal ederek bu finansal akışı durdurmuştur.

HER YIL 2,4 MİLYON KİŞİ HRİSTİYAN OLUYOR

Hristiyan misyonerlerin dünya genelinde "ulaşılmamış" olarak tanımladıkları etnik ve dini toplulukları belirlemek ve bu grupları Hristiyanlığa dönüştürme stratejileri geliştiren Joshua Project verilerine göre:

* Hindistan'da her yıl 2.4 milyon kişi Hristiyanlığa geçiyor.

* Hindistan'da yıllık Hristiyanlaşma oranı %3.9 iken, dünya genelindeki ortalama %2.6.

Joshua Project raporuna göre, Hindistan'da bugüne kadar 60 milyon insan Hristiyan oldu ve her 100 kişiden 4'ü din değiştirdi. Uttar Pradeş özelinde, toplam 893 kast grubundan 843'ü "ulaşılmamış" kategorisinde yer alıyor ve bu gruplar misyonerlerin ana hedefi konumunda.

HİNT POLİSİ TEYAKKUZDA

Uttar Pradeş polisi, din değiştirme faaliyetlerine karşı özel bir ekip kurarak hassas bölgelerde incelemeler başlattı. Şravasti, Bahraich, Balrampur ve Gonda gibi Nepal sınırındaki hassas bölgelerde toplam 3 bin 900 misyoner ekibinin faaliyet gösterdiği raporlandı. Hindistan İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, özellikle dönüşüm teşvik eden finansal ağların incelendiği ve yurtdışı bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.

"İSMİNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN" UYARILARI YAPIYOR

Konuyla ilgili konuşan eski bir İstihbarat Bürosu (IB) görevlisi Santosh Singh, Nepal sınırındaki Maharajganj ve Basti bölgelerinde dönüşüm faaliyetlerinin hızlandığını belirtti. Singh, ilk büyük Müslüman dönüşüm vakasının 2020'de Pilibhit'te yaşandığını ve zamanla Uttar Pradeş'in farklı bölgelerine yayıldığını ifade etti.

Singh'in açıklamalarına göre:

* Misyonerler, yeni Hristiyanları isimlerini değiştirmemeleri konusunda sıkı şekilde uyarıyor.

* Bu yöntem, yasal sorunlardan kaçınmalarına ve dönüştürülen bireylerin toplumsal kimliklerini korumasına yardımcı oluyor.

İl Emniyet Müdürü Ghanshyam Chaurasia, bu faaliyetlerin engellenmesi için il bazında özel ekiplerin oluşturulduğunu ve geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Uttar Pradeş Emniyet Genel Müdürü Amit Pathak, "Misyoner faaliyetleriyle ilgili şüpheli para transferlerini inceliyoruz ve hızlı müdahale planı oluşturduk" dedi.

UTTAR PRADEŞ MİSYONERLERİN MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜ

Güvenlik raporlarına ve istihbarat kaynaklarına göre, Uttar Pradeş'in Hristiyan misyonerler için yeni bir dönüşüm merkezi haline geldiği ifade ediliyor. Özellikle yoksul Müslüman ve Dalit topluluklara yönelik sistematik faaliyetlerin olduğu belirtilirken, yetkililer misyoner faaliyetlerinin finansal desteğini kesmek için hukuki ve idari önlemler alıyor. Hindistan hükümeti, özellikle ABD ve Avrupa merkezli misyoner fonlarının takip edilerek yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Uttar Pradeş polisi, hassas bölgelerde sürekli denetim yapacağını ve dönüşüm faaliyetlerine katılan kişilere hukuki işlemler uygulanacağını açıkladı.