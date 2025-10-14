İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8247
  • EURO
    48,5825
  • ALTIN
    5567.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! 19 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hindistan'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! 19 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

AA14 Ekim 2025 Salı 22:29 - Güncelleme:
Hindistan'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! 19 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

NDTV'nin haberine göre, polis, Rajasthan eyaletinde Jaisalmer'den Jodhpur'a giden bir yolcu otobüsünde yangın çıktığını bildirdi.

57 yolcu taşıyan otobüsü kısa süre içinde alevlerin sardığını bildiren yetkililer, ilk belirlemelere göre araçtaki 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, yangının kısa devreden çıktığının tahmin edildiğini aktararak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin ciddi şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.