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Dünya

Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde içerisinde 244 yolcunun bulunduğu uçak yerleşim yerine düştü.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Hindistan'da yolcu uçağı düştü
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Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından Londra Gatwick Havalimanına giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 232'si yolcu, 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.

Öte yandan "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili ayrıntılar beklenirken bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde, havada yoğun siyah duman olduğu görüldü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.

Air India'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, AI171 numaralı seferde uçaktaki yolcu sayısına ve kazanın sebebine ilişkin detay verilmedi.

İşte uçağın düşme anı...

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