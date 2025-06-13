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Dünya

Hindistan'da yolcu uçağı faciası! 241 kişinin öldüğü doğrulandı

Air India hava yolu şirketi, 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağının düştüğü kazada 241 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

AA13 Haziran 2025 Cuma 07:54 - Güncelleme:
Hindistan'da yolcu uçağı faciası! 241 kişinin öldüğü doğrulandı
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Air India şirketi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 yıllık "Boeing 787-8" tipi uçağın, Ahmedabad'dan yerel saatle 13.38'de 230 yolcu ve 12 mürettebatla havalandığı belirtildi.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki, uçaktaki 242 kişiden 241'inin hayatını kaybettiği doğrulanmıştır. Tek kurtulan, hastanede tedavi altındadır." ifadeleri kullandı.

- HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Komiser Yardımcısı Kanan Desai, uçağın bir parçasının stajyer doktorların kaldığı yurda düştüğü kazaya ilişkin açıklamasında, "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi." demişti. Kazadan yalnızca 1 kişi kurtulmuştu.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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