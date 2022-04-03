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Dünya

Hindistan'daki başörtüsü yasağı Müslüman kızların eğitimini olumsuz etkiliyor

Hindistan'da başörtüsü ile okula alınmayan Müslüman öğrenciler eğitimlerinden geri kalıyor.

AA3 Nisan 2022 Pazar 13:27 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 13:45
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Karnataka eyaletinde yaşayan yasağın mağdurlarından Hiba Sheikh, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Sınavlarım 3 Mart'taydı. Okul yönetimi 'başörtüsünü çıkar sonra okula gel' diyor. Ama ben buna razı değilim." ifadesini kullandı.

Sheikh, Karnataka Yüksek Mahkemesinin başörtüsü yasağına ilişkin kararının 15 Mart'ta açıklandığını ancak okul yönetimlerinin bu tarihten önce de yasağı uyguladığını, sınava girmesine izin vermediğini belirtti.

Müslüman öğrenci, yıl sonu sınavlarına giremediği takdirde arkadaşlarının 1 yıl gerisinde kalacağını söyledi.

Eyalette yasağa karşı direnişin sembolü haline gelen Muskaan Khan'ın babası Ramzaan Khan, kızının da sınavlara giremediğini belirterek "Okul yönetimiyle birkaç kez görüştüm ve kızımın sınava başörtüsü takarak girmesine izin verilmesini istedim. Talebimiz kabul görmedi ve kızımın sınavı geçmekten başka seçeneği yoktu." diye konuştu.

Aktivistler ve insan hakları savunucuları da yasağın Müslüman kızların eğitimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulunun kadın kanadı organizatörü Asma Zehra, kız öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için okul yönetimlerinin yasağın uygulanmasını ertelemesi gerektiğini dile getirdi.

Zehra, "En azından bir yıllık ek süre verebilirlerdi, böylece veliler ve öğrenciler eğitim için hangi okulu seçeceğine daha iyi karar verebilir." dedi.

- BAŞÖRTÜSÜNE İZİN VEREN ÖĞRETMENLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hindistan'ın ulusal haber ajansı Press Trust of India, sadece Karnataka eyaletinin Udupi bölgesinden 40 öğrencinin üniversite öncesi sınavlara katılmadığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gadag semtinde Müslüman öğrencilerin başörtüsü ile sınava girmesine izin veren 7 öğretmen açığa alındı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) eyalette önde gelen isimlerinden Yashpal Suvarna ise Yüksek Mahkemenin kararının sorgulanamayacağını ve herkesin yasağa uyması gerektiğini kaydetti.

Suvarna, başörtülü öğrencilerin "eğitimle ilgilenmedikleri için" sınavlara girmediğini ileri sürdü.

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