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Dünya

Hindistan'daki bir lunaparkta yangın: 27 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta çıkan yangın sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
Hindistan'daki bir lunaparkta yangın: 27 kişi yaşamını yitirdi
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NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

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