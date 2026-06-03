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Dünya

Hindistan'daki otelde alevler can aldı! 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti New Delhi'de bulunan bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın büyük faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 21 kişi öldü.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Hindistan'daki otelde alevler can aldı! 21 kişi hayatını kaybetti
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NDTV'nin haberine göre, Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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