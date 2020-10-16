Hindistan'daki selde bilanço ağırlaşıyor: 60 ölü

IHA 16 Ekim 2020 Cuma 14:18 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 14:18

Hindistan’da Çarşamba gününden itibaren başlayan şiddetli yağışları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerde sel meydana geldi. Ülkeyi vuran sel felaketinde 50’si Telangana eyaletinde 10’u Maharaştra eyaletinde toplam 60 kişi hayatını kaybetti. Selde can kaybının yanı sıra, pirinç, pamuk gibi mahsuller büyük zarar gördü. Hindistan Devlet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada,” sel nedeniyle en az 272 bin 16 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü” ifadesini kullandı. Maharashtra’da bir tüccar Nitin Kalantri, “Soya fasulyesi, güvercin bezelyesi gibi ürünler büyük bir zarar gördü. Hasat edilen mahsulun kalitesi de kötüleşti ”dedi.

Yerel kaynaklara göre Telangana eyaletinin Haydarabad kenti selden en çok etkilenen bölge olması sonucu Perşembe günü kentte tatil ilan edildi. Yetkililer halka seslenerek evden ayrılmamasını istedi.

Microsoft, Accenture, Amazon ve TCS gibi uluslararası şirketlerin ofislerinin bulunduğu Haydarabad kentinde sel nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Mumbai dahil olmak üzere Maharaştra eyaletinin farklı bölgelerinde yağışların 100 milimetreye ulaştığını açıkladı.