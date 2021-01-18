Hindistan'dan dünya devine dava

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:40

Ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde, 15 Ocak'ta yayınlanan Tandav dizisinin yapımcısına ve Amazon Prime Video'nun Hindistan temsilcisine dava açıldı.

Davaya göre Tandav’ın yapımcıları, Hindu tanrılarıyla alay etmekle suçlanıyor.

Uttar Pradesh Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath’ın Medya Danışmanı Shalabh Mani Tripathi, Tandav’a karşı yapılan şikayetlere ilişkin, kamuoyunun hassasiyetleriyle uğraşılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ve davanın "ucuz çevrim içi dizileriyle nefret yayan tüm film ekibine" açıldığını ifade etti.

Bu arada yerel medyada Enformasyon Bakanlığının Amazon Prime'dan şikayetlere yanıt vermesini talep ettiği, şirketten şu ana kadar bir cevap gelmediği belirtiliyor.