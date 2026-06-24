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Dünya

Hindistan'dan İran'a seyahat uyarısı

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, 'son dönemlerdeki olumlu gelişmelere rağmen' İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Hindistan'dan İran'a seyahat uyarısı
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Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'daki güvenlik durumunun yakından takip edildiği belirtilerek "Son zamanlardaki gelişmelere rağmen Hindistan vatandaşlarına, ikinci bir duyuruya kadar, İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya devam etmeleri önerilir." ifadesine yer verildi.

Kaçınılmaz sebeplerden İran'a seyahat etmesi gereken ve bu ülkede bulunan Hindistan vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada, gelişmelerin güvenilir kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

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