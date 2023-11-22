İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8298
  • EURO
    31,4498
  • ALTIN
    1855.68
  • BIST100
    8019.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'dan Kanada vatandaşlarına ''e-vize'' kararı
Dünya

Hindistan'dan Kanada vatandaşlarına ''e-vize'' kararı

Hindistan, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından vize kısıtlaması getirdiği Kanada vatandaşlarına yeniden elektronik vize (e-vize) vermeye başladı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Hindistan'dan Kanada vatandaşlarına ''e-vize'' kararı
ABONE OL

AA muhabirinin ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, Hindistan, Kanada ile gerilimi düşürmeye yönelik bir adım daha attı.

Buna göre, isminin açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, 21 Eylül'de getirilen Kanadalılara vize kısıtlamasının kaldırılarak e-vize verilmeye başlandığını söyledi.

Hindistan'ın Ottawa Büyükelçiliği, 25 Ekim'de "iş, sağlık ve konferans" amacıyla başvuran Kanada vatandaşlarına vize verileceğini açıklamıştı.

- KLF YÖNETİCİSİ NİJJAR'IN KANADA'DA ÖLDÜRÜLMESİ

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

- KANADA, HİNDİSTAN'DAKİ 41 DİPLOMATINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.