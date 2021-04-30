İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2021 Cuma / 18 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2919
  • EURO
    9,9726
  • ALTIN
    470.935
  • BIST100
    1397.82
Dünya

Hindistan'dan Kovid-19 sansürü

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştiriler nedeniyle internet ve sosyal medya platformlarına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetti.

AA30 Nisan 2021 Cuma 22:35 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 22:35
ABONE OL

Ülke basınındaki habere göre, kararı duyuran Yüksek Mahkeme Üyesi Hakim DY Chandrachud, konuya dair yaptığı açıklamada, salgına dair şikayetleri nedeniyle halkın sesinin kısılamayacağını belirtti.

Chandrachud, vatandaşların salgına dair şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirmesinin "yanlış bilgi" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, merkezi hükümet ve eyalet yönetimlerinin bilgi ve iletişimin kısıtlayamayacağını kaydetti.

Öte yandan, hakim Chandrachud, salgına dair şikayetlere dava açma girişimlerinin mahkemeye saygısızlık olarak görüleceğini ifade etti.

Yeni Delhi yönetimi, Twitter'a yaptığı başvuru ile salgının yönetimini eleştiren 52 Twitter paylaşımını kaldırtmıştı.

Uttar Pradesh Baş Bakanı Yogi Adityanath ise hastanelerde oksijen kıtlığından şikayet eden paylaşımlarda bulunanları yalan haberler yaymakla suçlamıştı.

Vaka sayısının son bir hafta 300 bini aştığı Hindistan, günlük hasta sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke olarak oldu. Vaka sayılarındaki hızlı artış ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Chandrachud, vatandaşların salgına dair şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirmesinin "yanlış bilgi" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, merkezi hükümet ve eyalet yönetimlerinin bilgi ve iletişimin kısıtlayamayacağını kaydetti.

Öte yandan, hakim Chandrachud, salgına dair şikayetlere dava açma girişimlerinin mahkemeye saygısızlık olarak görüleceğini ifade etti.

Yeni Delhi yönetimi, Twitter'a yaptığı başvuru ile salgının yönetimini eleştiren 52 Twitter paylaşımını kaldırtmıştı.

Uttar Pradesh Baş Bakanı Yogi Adityanath ise hastanelerde oksijen kıtlığından şikayet eden paylaşımlarda bulunanları yalan haberler yaymakla suçlamıştı.

Vaka sayısının son bir hafta 300 bini aştığı Hindistan, günlük olarak dünyada en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke konumuna gelirken, vaka sayısındaki artış ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.