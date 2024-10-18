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Dünya

Hindistan'dan Lübnan'a tıbbi yardım desteği

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a 33 tonluk tıbbi malzeme yardımı yapılacağını açıkladı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Hindistan'dan Lübnan'a tıbbi yardım desteği
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, X sosyal medya hesabından Lübnan'a yönelik insani yardıma ilişkin açıklama yaptı.

Toplam 33 tonluk tıbbi malzeme yardımı yapılacağını belirten Jaiswal, bu yardımın yaklaşık 11 tonunun bugün yola çıktığını kaydetti.

Jaiswal insani yardımın, kardiyovasküler ilaçlar ve antibiyotiklerin de bulunduğu birçok tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

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