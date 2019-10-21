21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8269
  • 6,5042
  • 279.866
  • 97624.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'dan Pakistan'a posta hizmeti tepkisi

Hindistan Hukuk ve Adalet ile İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Pakistan'ın ülkesine yönelik posta hizmetlerini durdurma kararını 'tek taraflı' şeklinde nitelendirerek, İslamabad yönetimine tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan yerel basınında yer alan haberlerde, Bakan Prasad, başkent Yeni Delhi'de Hint haber ajansı PTI'ya yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın kararı doğrudan uluslararası posta birliği normlarına aykırı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın kararının tek taraflı olduğunu belirten Prasad, İslamabad yönetiminin ülkesine önceden herhangi bir bilgi vermediğini kaydetti.

Yeni Delhi Posta Hizmetleri Direktörü R.V. Chaudhary, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ilk kez böyle bir tavır aldığını anımsatarak, "Kararın ne zaman kaldırılacağından emin değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

- "PAKİSTAN POSTA HİZMETLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI"
 

İsminin kullanılmasını istemeyen Pakistan Bilgi ve Enformasyon Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından dört gün sonra Pakistan posta hizmetlerini durdurmuştu." dedi.

Kararın Hindistan'la ticaretin askıya alınması kapsamında Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından alındığını kaydeden yetkili, ancak 3 Ekim itibarıyla kişisel, ticari, diplomatik postalar ile her türlü mektup ve kart gönderimine yeniden başlandığını ifade etti.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI
 

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Kapalıçarşı'da akılalmaz görüntü! Tarihi kitabeyi bu hale getirdiler

Kapalıçarşı'da akılalmaz görüntü! Tarihi kitabeyi bu hale getirdiler

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Diyarbakır'da bulundu! 3 bin yıllık...

Diyarbakır'da bulundu! 3 bin yıllık...

Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor

Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

21. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu

21. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu

Diyarbakır'da bulundu! 3 bin yıllık...

Diyarbakır'da bulundu! 3 bin yıllık...

Rasulayn'da ortaya çıkarıldı: Türkiye sınırına açılıyor

Rasulayn'da ortaya çıkarıldı: Türkiye sınırına açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA