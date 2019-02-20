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Hindistan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın saldırının soruşturulması teklifini geri çevirdi

Hindistan'ın, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Keşmir'de geçen hafta yaşanan saldırının araştırılması teklifini reddettiği bildirildi.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre Hindistan, Pakistan Başbakanı Han'ın Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat'ta düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması teklifini geri çevirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırıyla ilgili "güvenilir ve gözle görünür" eylemlerde bulunmasının beklendiği belirtilerek, Han'ın saldırıyı kınamadığı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunmadığı öne sürüldü.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir sorununun Afganistan'da olduğu gibi diyalogla çözülebileceğini söylemişti.

Han, Hindistan'ın herhangi bir soruşturma yapmadan saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçladığını kaydetmişti.

Hindistan'ın geçerli kanıtları sunması halinde gerekli soruşturmanın Pakistan tarafından yapılacağını belirten Han, "Bu teklifi baskı altında olduğumuz için değil dış politika anlayışımız bu olduğu için yapıyorum." demişti.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

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