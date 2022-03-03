İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,0114
  • EURO
    15,7096
  • ALTIN
    869.233
  • BIST100
    1986.09
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'dan S-400 açıklaması: Yaptırımlar engel olmayacak
Dünya

Hindistan'dan S-400 açıklaması: Yaptırımlar engel olmayacak

Rusya'nın Hindistan'da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan'a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 05:21 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 05:21
ABONE OL

NDTV'nin haberine göre, Alipov, Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşa ve sonrasında ülkesine uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batının art arda yaptırımlar uyguladığı bir süreçte, Hindistan'ın tarafsız bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alipov, Ukrayna'da mahsur kalan Hint vatandaşlarının tahliyesi için de destek verdiklerini ifade etti.

Alipov, "Hindistan ile stratejik ortaklarız. Birleşmiş Milletler'deki (BM) dengeli tutumundan dolayı Hindistan'a minnettarız. Hindistan bu krizin derinliğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların, Hindistan ile yapılan savunma anlaşmalarını olumsuz etkilemeyeceğini ileri süren Alipov, "Hindistan'a S-400 tedariki konusunda herhangi bir engel görmeyin, bu anlaşmaya engelsiz devam etmek için yollar var. Yaptırımlar, eski veya yeni, hiçbir şekilde araya giremez." dedi.

Hindistan ve Rusya arasında 2015'te S-400 füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4,5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.