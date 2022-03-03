Hindistan'dan S-400 açıklaması: Yaptırımlar engel olmayacak

AA 3 Mart 2022 Perşembe 05:21 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 05:21

NDTV'nin haberine göre, Alipov, Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşa ve sonrasında ülkesine uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batının art arda yaptırımlar uyguladığı bir süreçte, Hindistan'ın tarafsız bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alipov, Ukrayna'da mahsur kalan Hint vatandaşlarının tahliyesi için de destek verdiklerini ifade etti.

Alipov, "Hindistan ile stratejik ortaklarız. Birleşmiş Milletler'deki (BM) dengeli tutumundan dolayı Hindistan'a minnettarız. Hindistan bu krizin derinliğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların, Hindistan ile yapılan savunma anlaşmalarını olumsuz etkilemeyeceğini ileri süren Alipov, "Hindistan'a S-400 tedariki konusunda herhangi bir engel görmeyin, bu anlaşmaya engelsiz devam etmek için yollar var. Yaptırımlar, eski veya yeni, hiçbir şekilde araya giremez." dedi.

Hindistan ve Rusya arasında 2015'te S-400 füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4,5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı.