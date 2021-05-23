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Dünya

Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı' talimatı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da hükümeti Youtube, Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya şirketlerine Kovid-19'un 'Hindistan varyantı' ifadelerinin tüm paylaşımlardan kaldırılmasını talep etti.

DHA23 Mayıs 2021 Pazar 10:18 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:27
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Hindistan'da hükümet, sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı ifadelerini kaldırın" talimatı gönderdi. Yerel medyanın haberine göre, Bilgi Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün "Hndistan varyantı" olarak anılan varyantının B.1.617 olarak tanımlandığını ve isminin bu şekilde kullanılması gerektiğini; buna "Hindistan" adının verilmesinin yanlış olduğunu aktardı. Covid-19 virüsünün varyantları, coğrafi olarak ortaya çıktığı yerle anılıyor.

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