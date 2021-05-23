DHA 23 Mayıs 2021 Pazar 10:18 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:27

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Hindistan'da hükümet, sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı ifadelerini kaldırın" talimatı gönderdi. Yerel medyanın haberine göre, Bilgi Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün "Hndistan varyantı" olarak anılan varyantının B.1.617 olarak tanımlandığını ve isminin bu şekilde kullanılması gerektiğini; buna "Hindistan" adının verilmesinin yanlış olduğunu aktardı. Covid-19 virüsünün varyantları, coğrafi olarak ortaya çıktığı yerle anılıyor.