İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1024
  • EURO
    51,1336
  • ALTIN
    7338.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'dan yeni karar: Yatırım kısıtlamalarını hafifletti
Dünya

Hindistan'dan yeni karar: Yatırım kısıtlamalarını hafifletti

Hindistan, kara sınırı paylaştığı Çin ve diğer komşularına yönelik Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) kısıtlamalarını 6 yılın ardından hafifletme kararı aldı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Hindistan'dan yeni karar: Yatırım kısıtlamalarını hafifletti
ABONE OL

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kabinenin, kara sınırı paylaşılan ülkelerden yatırımlara ilişkin yönergede yeni değişiklikleri kabul ettiği belirtildi.

Buna göre, 2020'de FDI kurallarına getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle Çin'den yüzde 10'a kadar gerçek faydalanıcı olan yatırımcılar, hükümet onayı olmadan doğrudan yatırım yapabilecek.

Çin'in yanı sıra Hindistan'a kara sınırı olan Bangladeş, Pakistan, Nepal, Butan, Myanmar da benzeri şekilde hükümet onayı zorunluluğu olmadan aynı miktarda sahiplik payıyla doğrudan yatırım yapabilecek.

Hindistan'da, Kovid-19 salgını sırasında 2020'de komşu ülkelerden "fırsatı kollayan devralmaları" önlemek amacıyla yatırımlara hükümet onayı zorunluluğu getirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.