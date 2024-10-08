Hindistan'ı ayağa kaldıran tecavüz olayında yeni gelişme! İdamla karşı karşıya

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde gönüllü olarak hastalara yardımcı olan Sanjay Roy adlı şüphelinin tecavüz ve cinayetle resmen suçlandığını doğruladı.
CBI açıklamasında, ağustos ayındaki olayda suça sadece Roy'un karıştığı ve ölüm cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.
50 DOKTOR İSTİFA ETTİ
RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli 50 uzman doktor, sağlık çalışanlarının daha güvenli koşullarda çalışmasının sağlanması talebiyle greve giden meslektaşlarına destek için istifa etti.
Doktorlar, yaptıkları açıklamada, talepleri için başvurdukları ilgili makamlardan hiçbir yanıt gelmemesi nedeniyle toplu istifa kararının alındığını vurguladı.
Asistan doktorlar, 5 Ekim'den beri tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için adalet ve tüm hastane ile kliniklerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması talebiyle açlık grevi yapıyor.
NE OLMUŞTU?
31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.
Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.