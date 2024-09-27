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Dünya

Hindistan'ı karıştıran iddia! 11 yaşındaki öğrenci özel okul yönetimince düzenlenen ayinde öldürüldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 11 yaşındaki öğrencinin özel okul yönetimince düzenlenen ayinde öldürüldüğü öne sürüldü.

AA27 Eylül 2024 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Hindistan'ı karıştıran iddia! 11 yaşındaki öğrenci özel okul yönetimince düzenlenen ayinde öldürüldü
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Hindustan Times'ın haberine göre, Hathras kentindeki özel okulun sahibi Jasodhan Singh ve yönetimi tarafından "kurban adama ayini" gerçekleştirildi.

Özel okulda eğitim gören Kritarth adındaki öğrencinin ayinde "başarı getirmesi" için öldürüldüğü iddia edildi.

ZORLA GÖTÜRÜLDÜ

Hathras polis yetkililerinden Ashok Kumar Singh, Hint medyasına yaptığı açıklamada, okul sahibi Singh, oğlu Dinesh Baghel ve yönetimindeki 3 personelin okul yurdunda alıkonulan Kritarth'ı zorla ayin mahalline götürdüklerini belirtti.

Kritarth'ın boğdurulduğunu ifade eden polis, okul yönetimi tarafından öğrencinin ailesine çocuklarının rahatsızlandığı için hastaneye götürüldüğü bilgisinin verildiğini bildirdi.

Polis, ailenin şikayeti üzerine başlattığı çalışma kapsamında okul sahibi Singh, oğlu Baghel, okul müdürü Laxman Singh ve iki öğretmenin gözaltına alındığını duyurdu.

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