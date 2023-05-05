İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5026
  • EURO
    21,5314
  • ALTIN
    1264.81
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde patlama! 5 asker öldü
Dünya

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde patlama! 5 asker öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçi ve askerler arasındaki silahlı çatışmanın ardından çıkan patlamada 5 Hint askerinin öldüğü açıklandı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde patlama! 5 asker öldü
ABONE OL

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in Bhata Dhurian bölgesinde "bir grup teröristi temizlemek için istihbarat temelli operasyonlar" yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde "teröristlerin" bulunduğu bir mağara tespit edilmesinin ardından direnişçiler ile askerler arasında silahlı çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmanın ardından çıkan patlamada 5 Hint askerinin öldüğü aktarılan açıklamada, direnişçilerin misilleme olarak patlayıcı kullandığı kaydedildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.