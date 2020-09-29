Hindistan'ın kirli yüzü! Bir genç kadın daha üst sınıftan erkeklerin kurbanı oldu

star.com.tr 29 Eylül 2020 Salı 11:47 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:48

Hindistan... Batı'nın kitle iletişim araçları ile 'barışın, hoş görünün ülkesi' olarak tanıttığı ülke.

Aslında kendinden olmayanları katleden, kendinden olanları bile sınıflara ayırarak zulmeden bir ülke...

Özellikle faşist lider Modi döneminde, Müslümanlar sistematik bir şekilde katledilirken, kast sisteminin alt sınıflarına yönelik vahşet artıyor.

Ulusal suç kayıtlarına göre, Hindistan'da her yıl on binlerce insan, alt tabakadan oldukları için zulme uğruyor.

Verilere göre Hindistan'ın kast sisteminin en alt tabakalarından insanlar olan Dalitlere yönelik zulümle ilgili 2016'da 47 bin 369, 2017'de 50 bin 325 olay yaşandı. Son on yılda bu saldırganlık yüzde 25'in üzerinde artış kaydetti.

Dalitlere yönelik son olay ise, hala vicdanı olanları ayağa kaldırdı.

Bu ay ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, dört "üst sınıf" erkek tarafından toplu tecavüze uğradığı bildirilen 19 yaşındaki Hintli bir kız, Salı sabahı Yeni Delhi'deki bir hastanede bedeninde açılan yaralara yenik düştü.

Genç kadın Hathras kasabasındaki bir çiftlikte dört adam tarafından saldırıya uğradığı ardından Aligarh kasabasında hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Genç kadının daha sonra Delhi'nin Safdarjung Hastanesine nakledildiği, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Hint medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre kurban, olaydan sonra onu boğmaya çalışan saldırganlar tarafından çiftliğe sürüklendi. PTI haber ajansı, mağdurun yerel polise verdiği ifadede, mücadele sırasında dilinin bir kısmını da ısırarak kestiği belirtidli.

Kurban tarafından isimlendirilen dört kişinin tamamı tutuklandı ve Dalit veya kast sisteminin en alt tabakalarındaki kişilere karşı cinayet ve zulüm de dahil olmak üzere Hindistan ceza yasasının ilgili bölümleri uyarınca suçlandı.

Olay, Hindistan'da hala bu saçma sisteme karşı ve vicdanlı olan siyasiler tarafından kınanırken, bazı tanınmış kişiler Uttar Pradeş'te yoksul Dalit topluluğunun üyelerine karşı artan zulümler nedeniyle eyalet hükümetine ateş püskürdü.

FAŞİST PARTİ TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan kuzey eyaleti Uttar Pradeş, faşist Başbakan Narendra Modi'nin ırkçı partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor.

Müslüman katliamları ün yapan bu parti ve taraftarları polisin de desteğiyle, son dönemde birçok Müslüman ibadethanesini yerle bir etti, onlarca insanı katletti.

Son yaşanan vahşette de, yine akıllara faşist partinin ismi geldi...

Hindistan'ın ana muhalefet partisi Kongre Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra, eyalette artan cinsel saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu tür olayların herkesin tüylerini diken diken ettiğini belirtti.

Aam Aadmi Partisi (AAP) Milletvekili Sanjay Singh ise, Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath'ı suçladı. Singh, devlet yetkililerinin genç kurbanların yer aldığı cinsel saldırı olaylarına nasıl son vermeyi planladıklarını öğrenmek istedi.

Bahujan Samaj Partisi (BSP) lideri, alt toplulukları yönelik zulmün devam ettiğini, iktidar partisinin niyetini sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut da Twitter hesabından 19 yaşındaki kurbanın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

DALİTLER

Hindistan'daki kast sisteminin en alt tabakası kabul edilen Dalitler, sistemin tümüyle dışında ve altındalar. Halen zulme uğrayan bu grup, 200 milyon kadar insanı kapsıyor.

'Dalit' kelimesi, Hindistan'da 'dokunulmaz' anlamına geliyor. Bunun nedeni, Hindistan'da dokunulmayacak kadar pis olarak görülmeleri, hatta tam anlamıyla insan sınıfında görülmemelerinden geliyor.