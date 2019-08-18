'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

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'Hindistan'ın nükleer cephaneliği dikkate alınmalı'

Pakistan Başbakanı Han 'Dünya, Modi hükümetinin kontrolündeki Hindistan'ın nükleer cephaneliğininin güvenliğini ciddi şekilde dikkate almalı.' dedi.

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Yeni Delhi yönetiminin nükleer silah politikasında değişiklik yapabileceğini ima etmesinin ardından uluslararası topluma, Hindistan'ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini dikkate alma çağrısı yaptı.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünya, faşist ve ırkçı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin kontrolündeki Hindistan'ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini ciddi şekilde dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

Bu konunun sadece bölgeyi değil, dünyayı da etkileyen bir sorun olduğunu belirten Han, uluslararası toplumu, Hindistan'ın nükleer cephaneliğini güvence altına almak için adım atmaya davet etti. 

Han, 4 milyon Müslüman Hint'in, vatandaşlıklarının iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, 9 milyon Keşmirlinin de Hindistan tarafından iletişim kısıtlamasına maruz kaldığının altını çizdi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Racastan eyaletinde bulunan Pokhran şehrindeki nükleer deneme merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, yıllardır benimsediği "nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama" politikasını değiştirebileceğini ifade etmişti.

HİNDİSTAN'IN NÜKLEER DOKTRİNİ

Hindistan, 2003'te yayınladığı nükleer doktrini kapsamında, nükleer silahları yalnızca ülke topraklarına ya da herhangi bir yerdeki Hint askeri gücüne karşı yapılacak olası bir nükleer saldırı karşısında misilleme amaçlı kullanmayı taahhüt ediyor. Doktrin, kimyasal ya da biyolojik saldırılara karşı da misilleme yapılmasını kapsıyor.

Doktrin, Hindistan'daki hükümetlere, kaynakları güvenilir ve caydırıcı oranda nükleer güç inşa etme ve devamlılığı sağlama yetkisi veriyor.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) 2014'te yayınladığı seçim manifestosunda da Hindistan'ın nükleer doktrininin gözden geçirileceği ve güncelleneceği taahhüt edilmiş fakat aynı ifade, 2019'da yayınlanan manifestoda yer almamıştı. 

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