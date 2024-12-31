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Dünya

Hindistan'ın uzayda kenetlenme misyonu: SpaDeX iki uyduyla fırlatıldı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu. Hindistan, SpaDeX ile ilk kez uzaya roket fırlatma deneyimi yaşadı.

AA31 Aralık 2024 Salı 00:02 - Güncelleme:
Hindistan'ın uzayda kenetlenme misyonu: SpaDeX iki uyduyla fırlatıldı
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Hindistan basınındaki haberlere göre, ülkenin "yörüngede kenetlenme kabiliyetini" ortaya koymayı amaçlayan SpaDeX roketi, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya yerel saatle 22.00'de fırlatıldı.

ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roket, uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi." dedi.

ISRO'ya göre, SpaDeX görevinin birincil amacı alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojinin geliştirilmesi olacak.

Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu görevin gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için kilit bir teknoloji olduğu belirtiliyor.

Hint yetkililer, "bu görev sayesinde Hindistan'ın, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini" kaydetti.

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