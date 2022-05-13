61 ve 57 yaşındaki Sanjeev ve Sadhana Prasad, birikimlerini oğullarını yetiştirmek için harcadıklarını, pilotluk eğitiminin yanı sıra cömert bir düğün için ödeme yaptıklarını söyleyerek oğullarına dava açtı.

Çift, bir yıl içinde torun doğmazsa, yaklaşık 650 bin dolar tutarında tazminat talep ediyor.

Son derece olağandışı dava, "zihinsel taciz" gerekçesiyle açıldı.

Bay Prasad, tüm birikimini oğlu için harcadığını ve onu 2006'da 65 bin dolara pilot eğitimi için ABD'ye gönderdiğini söyledi.

Times of India'nın haberine göre , 2007'de Hindistan'a döndü, ancak işini kaybetti ve ailesi iki yıldan fazla bir süre onu maddi olarak desteklemek zorunda kaldı .

35 yaşındaki Shrey Sagar sonunda pilot olarak iş buldu ve 2016'da evlendi.

Ebeveynler, beş yıldızlı bir otelde bir düğün, 80 bin dolar değerinde lüks bir araba ve yurtdışında balayı için para ödediklerini söylüyor.

Prasad, "Oğlum altı yıldır evli ama hala bebek düşünmüyorlar. En azından birlikte vakit geçireceğimiz bir torunumuz olursa, acımız katlanılır hale gelir." dedi.

Çift ise açılan dava hakkında yorum yapmadı.