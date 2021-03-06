Hindistanlı çiftçiler protestolarını 100. gününde de sürdürdü

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:26

Birleşik Çiftçi Cephesi'nden yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin dışındaki 6 şeritli batı çevre otoyolunu kapatma eylemlerinin 5 saat sürmesinin beklendiği bildirildi.

Eylemlerine 100 gündür devam ettiklerini belirten Birleşik Çiftçi Cephesi üyelerinden Satnam Singh, "Yolları kapatmak gibi bir hobimiz yok fakat hükümet bizi dinlemiyor. Ne yapabiliriz?" dedi.

Kapatma eylemine traktörleriyle katılan protestocular, yeni tarım yasası karşıtı sloganlar attı.

- Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

- 11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.