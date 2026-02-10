İSTANBUL 8°C / 5°C
Dünya

Hindistanlı siyasetçiden skandal paylaşım: Müslümanları hedef alan provokasyon

Hindistan'ın Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma'nın, Müslüman iki kişiyi tüfekle hedef alıyormuş gibi gösteren yapay zeka ile hazırlamış videoyu sosyal medya hesabından paylaşması tartışmalara neden oldu.

AA10 Şubat 2026 Salı 14:18 - Güncelleme:
Hindistanlı siyasetçiden skandal paylaşım: Müslümanları hedef alan provokasyon
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 12 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı Assam eyaletinin Başbakanı Sarma, sosyal medya hesabından video paylaştı.

Yapay zeka ile hazırlanmış 17 saniyelik videoda, Sarma'nın elinde bir tüfekle iki Müslüman'ı hedef alıp ateş ettiği anlar görüldü.

Videonun sonunda ise Sarma'nın kovboy kıyafeti giydiği anlar ve "merhamet yok" yazılı tahta pano yer aldı.

Yerel medyadaki haberlerde, Sarma'nın tüfekle hedef aldığı kişilerden birinin muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nden milletvekili olduğu belirtildi.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) mensubu Sarma'nın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Assam eyaleti Kongresi, Sarma'nın tartışmalı videosu nedeniyle BJP hakkında şikayette bulundu.

BJP'nin Assam birimi resmi açıklama yapmadı.

