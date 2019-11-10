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Hindular camiyi yıktı, Yüksek Mahkeme araziye çöktü

Başbakan Narenadra Modi’nin iktidara gelmesi ile birlikte aşırı Hindu milliyetçiliğinin normalleştiği Hindistan’da Yüksek Mahkeme Babür İmparatorluğu’ndan kalma tarihi Babri Camisi arazisinin gaspına hükmetti.

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Radikal Hinduların 1992’de yıktığı Babri Camisi’nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta duruşmaların ekim ayında tamamlanmasının ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi dün arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı. Hindular ile Müslümanlar arasında yeni çatışmaları tetiklemesinden endişe edilen ırkçı kararı veren mahkeme ayrıca, Müslümanlara da Ayodhya’da 2 hektarlık arazi tahsis edileceğini bildirdi. Babri Camisi’nin bulunduğu alanda 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan bir tapınağın bulunduğunu iddia eden fanatik Hindular, Aralık 1992’de, Babürler döneminde inşa edilen ibadethaneyi yıkmıştı. 

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