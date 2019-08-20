Hindu’ya özgürlük Müslüman’a kuşatma
Hindistan hükümeti, çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’de sıkıyönetim koşullarına çifte standart getirdi. İkiye bölünen bölgede Hinduların yaşadığı Cammu’da sokağa çıkma yasağı ve iletişim kısıtlamaları iyileştirilirken, Müslüman Keşmir’deyse abluka sürüyor.
Aşırı milliyetçi Modi hükümetinin çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir bölgesinin ‘özel’ statüsünü kaldırarak devreye soktuğu Hindulaştırma projesi devem ediyor. Başkanlık emriyle Müslümanların hakimiyetindeki bölgeyi Cammu ve Keşmir olarak ikiye ayıran Hindistan yönetimi, şimdi de 2 haftadır sürdürdüğü sıkıyönetim koşullarında çifte standart uygulamaya başladı. Hinduların yoğun olduğu Cammu’da okullar açıldı, sokağa çıkma yasağı esnetildi ve telefon hatları kademeli olarak hizmet vermeye başladı. Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir’de ise kuşatma koşullarında hiçbir değişikliğe gidilmedi.
GIDAYA ERİŞİM SIKINTISI
Hindistan, Cammu Keşmir’de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamaları ve güvenlik önlemlerini hafiflettiğini açıkladıktan sonra aynı kısıtlamaları tekrar uygulamaya başladı. Bölgede hayat normale dönmüş değil. Hint haber ajansı Press Trust of India’ya konuşan Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar’da yaşayan emekli mühendis Nazir Ahmed, bölge sakinlerinin sebze, süt ve ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılamakta hala zorlandığını söyledi. Keşmir’deki durumu ‘kuşatma altında yaşamaya çalışmak’ olarak niteleyen Ahmed, “İnternet yok, telefon yok, iletişim yok, ulaşım yok. Kimse dışarı çıkamıyor. Herkese rica ediyorum, lütfen buraya gelin ve bu durumu çözün” ifadelerini kullandı. Güvenlik kuvvetleri terk edilmiş sokaklarda önlemlerini sürdürürken, Srinagar’da evlerinden çıkan az sayıda kişi Hindu milisleri tarafından engellendi.
AYRIŞMA KÖRÜKLENİYOR
Müslümanların yoğun olduğu Keşmir’de sıkıyönetim koşullarında bir değişiklik olmazken, Kashmir Times gazetesi, Hinduların hakimiyetindeki Cammu’da durumun farklı olduğunu yazdı. Kısıtlamaların Cammu’da hafifletildiği belirtilirken, bölgede toplu taşımanın yeniden hizmet vermeye başladığı, okulların açıldığı ve telefon ile internet hizmetlerinin normale döndüğü kaydedildi. Hindu milliyetçisi Başbakanı Narendra Modi’nin Cammu Keşmir’e ilişkin attığı adımlar, bölgede Hindular ile Müslümanlar arasındaki ayrışmayı her gün biraz daha körüklüyor.
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